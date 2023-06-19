Прайс 2023 года

ул. Центральная, 89-а, с. Новоотрадное, Ленинский район, Крым (50км от Крымского моста)
+7 (978) 85-28-736 Контакты +7 (978) 059-89-42
|Комната "Стандарт"
|БАРХАТНЫЙ СЕЗОН 15.04.-19.06.23; 01.09.-15.10.23.
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2500 руб (доп.место - 500 руб)
|ВЫСОКИЙ СЕЗОН, 20.06.23. - 31.08.23.
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3000 руб (доп.место - 700 руб)
|комната "Улучшенная-мини "
|БАРХАТНЫЙ СЕЗОН 15.04.-19.06.23; 01.09.-15.10.23.
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2500 руб. за номер в сутки(доп. место 500р.)
|ВЫСОКИЙ СЕЗОН, 20.06.23. - 31.08.23.
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3000 руб. за номер (1чел.)
|Комната "Улучшенная"
|БАРХАТНЫЙ СЕЗОН 15.04.-19.06.23; 01.09.-15.10.23.
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3000 руб (доп.место - 500 руб)
|ВЫСОКИЙ СЕЗОН, 20.06.23. - 31.08.23.
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3500 руб (доп.место - 700 руб)
|Комната "Премиум"
|БАРХАТНЫЙ СЕЗОН 15.04.-19.06.23; 01.09.-15.10.23.
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3500 руб (доп.место - 500 руб)
|ВЫСОКИЙ СЕЗОН, 20.06.23. - 31.08.23.
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4000 руб (доп.место - 700 руб)
|Комната "Студия"
|БАРХАТНЫЙ СЕЗОН 15.04.-19.06.23; 01.09.-15.10.23.
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3800 руб (доп.место - 500 руб)
|ВЫСОКИЙ СЕЗОН, 20.06.23. - 31.08.23.
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4500 руб (доп.место - 700 руб)
|Комната "Семейная"
|БАРХАТНЫЙ СЕЗОН 15.04.-19.06.23; 01.09.-15.10.23.
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4000 руб (доп.место - 500 руб)
|ВЫСОКИЙ СЕЗОН, 20.06.23. - 31.08.23.
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4800 руб (доп.место - 700 руб)
|"Апартамент с двориком"
|БАРХАТНЫЙ СЕЗОН 15.04.-19.06.23; 01.09.-15.10.23.
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7500 руб. за номер в сутки
|ВЫСОКИЙ СЕЗОН, 20.06.23. - 31.08.23.
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8500 руб. за номер в сутки
|Connect-совмещенный
|БАРХАТНЫЙ СЕЗОН 15.04.-19.06.23; 01.09.-15.10.23.
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6000 руб. за номер в сутки
|ВЫСОКИЙ СЕЗОН, 20.06.23. - 31.08.23.
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7000 руб. за номер в сутки
|Комната "Де люкс"
|БАРХАТНЫЙ СЕЗОН 15.04.-19.06.23; 01.09.-15.10.23.
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6800 руб. за комнату в сутки
|ВЫСОКИЙ СЕЗОН, 20.06.23. - 31.08.23.
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8000 руб. за комнату в сутки
В стоимость входит:
* проживание в 2х местной комнате, выбранной категории - 2чел. в сутки, дополнительные места оплачиваются по прайсу.Обращаем ваше внимание, что на дополнительные места скидка более 60%, независимо от возраста.В стоимость входит: парковка, wi-fi, пользование инфраструктурой :мангальная площадка,бассейн,джакузи,детская комната и детская площадка,настольный теннис,уличные тренажеры. Пользование навесами и шезлонгами на пляже.
*В комнатах Апартамент(от 4х до 6ти человек), Де люкс (от 2х человек до 6ти) и Совмещенная-connect (от 3х до 5ти человек) - стоимость дана за комнату.
*В высокий сезон минимальный период отдыха 2е суток. Заявки на отдых менее пяти дней принимаются за 3-7 дней до заезда.Предварительное бронирование распространяется на заявки от 5ти дней и более.
*Один ребенок, в двумя взрослыми в возрасте до 4х лет, размещается бесплатно,без предосталения места.
Питание:
Питание: (комплексное меню, заказное, детское) оплачивается дополнительно:
Стоимость комплекса: обед - 500 руб, ужин - 400 руб., завтрак-300р.
Бассейн-без подогрева, джакузи-в весенне-осенний период подогревается до 26-30градусов.
Трансфер:
Предлагаем воспользоваться услугами транспортной компании : трансфер-крым-юг.рф тел. +7989 - 248-69-71; вайбер: +7978 - 566-42-35
Стоимость трансфера аэропорт "Анапа" - Новоотрадное составляет от 4000 рублей за машину.
Симферополь(аэропорт) - Новоотрадное - стоимость за легковую машину от 4500руб.
Керчь(ж/д вокзал)-Новоотрадное- стоимость за легковую машину -1000руб.
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