Прайс 2023 года

В стоимость входит:

* проживание в 2х местной комнате, выбранной категории - 2чел. в сутки, дополнительные места оплачиваются по прайсу.Обращаем ваше внимание, что на дополнительные места скидка более 60%, независимо от возраста.В стоимость входит: парковка, wi-fi, пользование инфраструктурой :мангальная площадка,бассейн,джакузи,детская комната и детская площадка,настольный теннис,уличные тренажеры. Пользование навесами и шезлонгами на пляже.

*В комнатах Апартамент(от 4х до 6ти человек), Де люкс (от 2х человек до 6ти) и Совмещенная-connect (от 3х до 5ти человек) - стоимость дана за комнату.

*В высокий сезон минимальный период отдыха 2е суток. Заявки на отдых менее пяти дней принимаются за 3-7 дней до заезда.Предварительное бронирование распространяется на заявки от 5ти дней и более.

*Один ребенок, в двумя взрослыми в возрасте до 4х лет, размещается бесплатно,без предосталения места.

Питание:

Питание: (комплексное меню, заказное, детское) оплачивается дополнительно:

Стоимость комплекса: обед - 500 руб, ужин - 400 руб., завтрак-300р.

Бассейн-без подогрева, джакузи-в весенне-осенний период подогревается до 26-30градусов.

Трансфер:

Предлагаем воспользоваться услугами транспортной компании : трансфер-крым-юг.рф тел. +7989 - 248-69-71; вайбер: +7978 - 566-42-35

Стоимость трансфера аэропорт "Анапа" - Новоотрадное составляет от 4000 рублей за машину.

Симферополь(аэропорт) - Новоотрадное - стоимость за легковую машину от 4500руб.

Керчь(ж/д вокзал)-Новоотрадное- стоимость за легковую машину -1000руб.

Рекомендуем службы такси Крыма и частные такси.Обязательно даем вам телефоны такси и наши гости могут самостоятельно созвониться с водителем для решения любых вопросов и пожеланий.